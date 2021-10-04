82 ألف مراجع لمستشفى عجمان في 9 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

استقبل مستشفى عجمان التخصصي العام، التابع لحكومة عجمان، 82 ألف مراجع خلال الـ 9 أشهر الماضية، وبلغت نسبة زيادة المستفيدين من الخدمات العلاجية، خلال العام الجاري 9%.

وقالت فاطمة علي بن عمير المدير العام لمستشفى عجمان التخصصي بالوكالة لـ (البيان): «افتتحنا مطلع الأسبوع الماضي عيادة مرضى الكلى التي تستقبل يومياً أكثر من 20 حالة مرضية لإجراء عمليات الغسيل الكلوي، حيث زودت العيادة الجديدة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية بتكلفة 2.5 مليون درهم لإجراء عمليات الغسيل الكلوي، وتم تعيين 12 من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية للعمل في رعاية المرضي».

ولفتت إلى أن الخدمات الصحية لمرضى الكلى تسهم في تخفيف معاناة المرضى وتريحهم من عملية الانتظار لإجراء غسيل الكلى، كما يتم استقبال المرضى من قبل الجمعيات الخيرية بأسعار رمزية لتخفيف معاناة الأسر المتعففة.

مشاريع

وأشارت إلى رصد 10 ملايين درهم لتنفيذ مشاريع توسعية جديدة خلال العام المقبل في إطار حرص واهتمام إدارة المستشفى بتطوير وتوسعة رقعة الخدمات الصحية ومواكبة ازدياد عدد المراجعين.

ونوهت بأن المستشفى استقبل 82 ألف مراجع خلال الـ 9 أشهر الماضية، وبلغ عدد الوصفات الطبية التي صرفت 56.6 ألف وصفة طبية، وإجراء 19080 أشعة تشخيصية، و114236 تحليلاً طبياً للمراجعين خلال الفترة نفسها.

تطوير

أكدت فاطمة علي بن عمير أن نجاح المستشفى في الحصول على شهادة الاعتماد الدولي من قبل اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد الدولي للمنشآت الصحية يسهم في تعزيز مسيرة تطوير وتوسعة الخدمات الصحية بجودة عالية وتطوير أداء الكوادر والأطقم الطبية والفنية.

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