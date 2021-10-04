إطلاق أول مركز لتقييم المواهب الوظيفية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أعلنت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة عن إطلاق أول مركز تقييم مواهب على مستوى الإمارة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات للمواهب الوظيفية في حكومة رأس الخيمة، قائمة على الأسس العلمية في إدارة المواهب.

والذي يتضمن استقطاب المواهب، وتحديد الإمكانات العالية، وإدارة مستوى الأداء، والتعلم والتطوير، والتخطيط للتعاقب، وإدارة المسار الوظيفي. وأوضحت آمنة محمد الشحي مديرة إدارة التوطين والمواهب أن إطلاق المركز يستهدف المواءمة مع مبادئ الخمسين واستراتيجية رأس الخيمة 2030.

خدمات

وأشارت إلى أن خدمات المركز تتضمن تقديم تقييمات، تستند إلى توقعات الكفاءة السلوكية للموظفين الجدد والحاليين من جميع المستويات الوظيفية في حكومة رأس الخيمة، وتتوافق مع أساليب التقييم المتوائمة مع أفضل الممارسات العالمية، والاسترشاد بالمبادئ التوجيهية لتنفيذ أنشطة وعمليات مركز التقييم على النحو المنصوص عليه في جمعية علم النفس البريطانية.

وكشفت عن تأهيل دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة عدد 9 «مواطنين» مقيمين مهنيين في مجال تقييم الكفاءات السلوكية الفردية والقيادية المطبقة في حكومة رأس الخيمة خلال عام 2020، ضمن البرنامج المعتمد من جمعية علم النفس البريطانية بواقع 25 ساعة تدريبية، وبلغ إجمالي عدد الخاضعين لمراكز التقييم 305 من موظفي الحكومة، و200 مرشح وموظف، خضعوا ضمن برامج مراكز التقييم خلال العام الجاري.

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