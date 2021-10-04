الإمارات الثانية عالمياً في الموافقة على تسجيل دواء «الزهايمر»

المصدر: دبي _ البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الإمارات ثاني دولة في العالم توافق على تسجيل واستخدام عقار أدوهيلم (أدوكانوماب) الأول والوحيد لعلاج المراحل المبكرة لمرض الزهايمر من إنتاج شركة «بيوجن»، بعد تصديقه واعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA.

وتأتي أهمية تسجيل الدواء في منح الأسبقية لمرضى الزهايمر بالدولة ودول المنطقة في الحصول على هذا الدواء المبتكر لتسريع الخطة العلاجية وتحسين جودة حياتهم، وذلك في إطار ريادة الإمارات عالمياً في استقطاب وتوفير الأدوية المبتكرة التي ثبتت فاعليتها وكفاءتها، وإجازتها ضمن بروتوكولات العلاج، بما يساهم بشكل كبير في تطوير المنظومة الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويأتي منح الوزارة الموافقة على تسجيل دواء «أدوهيلم» كحقنة بجرعة 100 ملغم لعلاج مرضى الزهايمر، ممن يعانون ضعفاً إدراكياً خفيفاً أو في مرحلة الخرف الأولى، عن طريق تثبيط لويحات «بيتا أميلويد» في الدماغ، في إطار عملية «المسار السريع لتسجيل الأدوية» ضمن فئة الأدوية المبتكرة والأولى من نوعها في العالم، بالتوازي مع الحرص على أهمية التشخيص المبكر وتطوير الممارسات الطبية في مجال مرض الزهايمر لتحقيق التمكين الاجتماعي والنفسي.

ريادة

وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن هذا الإنجاز النوعي يأتي في إطار حرص دولة الإمارات وفق توجيهات القيادة الحكيمة على ترسيخ ريادتها وأسبقيتها، في استقطاب وتوفير الأدوية المبتكرة التي ثبتت فاعليتها وكفاءتها، وإجازتها ضمن بروتوكولات العلاج.

بالإضافة لمرونة سلاسل التوريد، وتطور البنية التشريعية التي تواكب تطورات الصناعة الدوائية، بما يساهم بشكل كبير في تسريع تعافي المرضى وتحسين جودة حياتهم التي تتصدر أولويات عمل الوزارة والجهات الصحية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات من أسرع الدول على مستوى العالم في الاعتمادات الدوائية، بما يمنح حلولاً للمرضى في الدولة والمنطقة، ما يدفع لترسيخ مكانة الإمارات التنافسية في السوق الدوائي العالمي، لتغدو وجهة جذب رائدة للشركات الدوائية العالمية.

من جانبه لفت الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى حرص الوزارة على ضمان الوصول المبكر للأدوية الحديثة المبتكرة، من خلال تسهيل إجراءات الترخيص للأدوية المبتكرة وفق آلية مدروسة للتقييم والتسجيل الدوائي، بالإضافة إلى التدريب والمبادئ التوجيهية للأطباء حول الاستخدام المناسب، من أجل إحراز تقدم نوعي في الرعاية الصحية وتوفير خيارات علاجية مبتكرة.

حماية

وأوضح الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن الوزارة لديها آلية متقدمة في ترخيص وتسجيل الأدوية وفق أفضل المعايير والاشتراطات العالمية في التقييم الدوائي، تساهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات في اعتماد وإطلاق أحدث التقنيات الدوائية لحماية صحة المجتمع، الأمر الذي يشكل خريطة طريق حافلة بالفرص والتحديات، وهو ما تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

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