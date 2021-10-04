اللجنة العليا الدائمة برأس الخيمة تعقد اجتماعها التاسع لـ2021

المصدر: رأس الخيمة - وام

ترأس اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي رئيس اللجنة العليا الدائمة القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اجتماع اللجنة العليا الدائمة الـ9 لعام 2021، عن بُعد، بحضور أعضاء اللجنة.

وأشاد رئيس اللجنة، بجهود الأعضاء وفرق العمل التي ساهمت في تحقيق نتائج خدمات متميزة للأداء الشرطي والأمني عززت من جودة الحياة في الإمارة. كما أشاد اللواء علي بن علوان النعيمي، بتحقيق مركز خدمات المرور والترخيص بشرطة رأس الخيمة، تصنيف 5 خمس نجوم ضمن نتائج تصنيف مراكز الخدمة الحكومية لوزارة الداخلية في نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات 2020 - 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التكامل في آليات العمل الشرطي الحكومي، بالتركيز على آراء المتعاملين وتعزيز فعالية تجاربهم في مختلف قنوات تقديم الخدمات.

نقاش

وناقش الاجتماع مجموعة من المحاور المهمة التي تدعم تطوير وتحسين الأداء المؤسسي لقطاعات الشرطة كافة، تمثلت بمناقشة الدليل والخطة التشغيلية لجائزة وزير الداخلية - المرحلة السادسة - مرحلة القائد العام، كما تم تسليط الضوء على نتائج وتأهيل مراكز سعادة المتعاملين لنظام النجوم العالمي، مع مناقشة نتائج فريق عمل تحسين وتطوير مراكز تقديم الخدمة، بهدف إحداث طفرة في كفاءة الخدمات المقدمة من شرطة رأس الخيمة، إلى الجمهور، ورفع مستواها لتتوافق مع المعايير العالمية، عبر التركيز على تجربة المتعامل المتكاملة، وتقييم مدى نجاح مراكز الخدمات بشرطة رأس الخيمة، في تسهيل حياة المتعامل وتمكينه من تجربة خدمات شرطية سلسة وسريعة وفعالة، ومدى تناسق رحلة المتعامل في مختلف قنوات تقديم الخدمة.

رؤية

أكد اللواء علي النعيمي ضرورة تحقيق الرؤية التي تطمح لها وزارة الداخلية، في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق التكامل في آليات العمل الشرطي، والتركيز على آراء المتعاملين وتعزيز فعالية تجاربهم في مختلف قنوات تقديم الخدمات، بما يعكس الحرص على استدامة ريادة الخدمات وتطويرها بشكل مستمر.

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