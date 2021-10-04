شرطة أبوظبي تحث على الالتزام بالقيادة الآمنة

المصدر: (أبوظبي - منى خليفة)

حثت شرطة أبوظبي السائقين على ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة خلال التقلبات الجوية من خلال الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، هذا بالإضافة إلى الابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.

وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير، وتجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية والأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء هطول الأمطار، كما دعت الجمهور إلى ضرورة متابعة وتلقي المعلومات من النشرات الجوية والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال منظومتها الذكية.وأوضحت شرطة أبوظبي أن سرعة ضبط الرادار في تلك الظروف هي تلك «السرعة» التي يتم تحديدها على الشواخص و اللوحات المرورية أو الأبراج الذكية المثبتة على الطرق أو بواسطة الرسائل النصية. وتوقع المركز الوطني للأرصاد تأثر بعض مناطق الدولة بامتداد الحالة المدارية، خاصة المناطق الشرقية التي تشمل منطقة العين والمناطق الجنوبية، وامتدادها على بعض المناطق الوسطى.

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