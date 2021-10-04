خطط عمل وفرق ميدانية لمواجهة «شاهين»

وضعت الجهات المعنية في مختلف مناطق الإمارات خطط العمل، وشكلت فرقاً ميدانية، للتعامل مع الحالة المدارية شاهين، وتم تفعيل «التعليم عن بعد» وتوقف أعمال الإنشاءات في بعض المناطق، إضافة إلى توفير غرف فندقية للأسر، التي قد تتعرض منازلها للأضرار وحافلات للنقل في حال الطوارئ.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن جميع الجهات المعنية مستمرة في اتخاذها كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتخفيف من آثار الحالة المدارية «شاهين» على الدولة، وهي على درجة عالية من الاستعداد والجاهزية.

وأوضحت الهيئة، خلال إحاطتها الإعلامية، أمس، حول الحالة المدارية «شاهين»، أنه لا يزال المركز الوطني للأرصاد، بالتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية يعمل على متابعة ورصد تحركات الحالة المدارية «شاهين» ودراسة مدى تأثيرها على الدولة.

وأفاد الدكتور طارق العامري المتحدث الرسمي بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات بأن وزارة الطاقة والبينية التحتية شكلت فرق عمل ميدانية، للتعامل الفوري مع أي آثار قد تنجم عن الحالة المدارية.

وفيما يخص مواطني الدولة الموجودين في سلطنة عمان أوضح العامري أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي قامت بالتواصل وتوفير كل المعلومات اللازمة، كما تم التأكيد على أن الراغبين بالعودة إلى الدولة إجراء الفحص «كوفيد 19» عند الوصول.

وأكد العميد علي الطنيجي المتحدث الرسمي عن وزارة الداخلية رفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع القيادات الشرطية لضمان سلامة الجميع وتقليل التأثير على مختلف المناطق، وقامت الوزارة متمثلة بمختلف قطاعاتها باتخاذ إجراءات وقائية كتسيير عدد من الدوريات الأمنية في المواقع القريبة من الشواطئ، والوديان المتوقع جريان السيول بها.

سحب ركامية

وقال ماجد الشيكيلي المتحدث الرسمي عن المركز الوطني للأرصاد: إن الإعصار المداري «شاهين» يتمركز شمال وسط بحر عمان عند خط عرض 24.2 شمالاً وخط طول 58.6 شرقاً، حيث يصاحبه تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة ورياح قوية على بحر عمان، وتبلغ سرعتها حول المركز من 120 إلى 140 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الساعة.

وأضاف: إن مركز الإعصار يبعد 250 كم من سواحل الفجيرة وسرعة حركة الإعصار 12 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏ س بتجاه غرب- جنوب غرب، حيث من المتوقع استمرار حركة الإعصار المداري «شاهين» نحو سواحل سلطنة عمان خلال 24 ساعة المقبلة، ومن المتوقع أن يضعف بعد دخوله على اليابسة.

وأكد مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أن الحالة المدارية «شاهين» تؤثر على الطقس في الإمارة خصوصاً في مدينة العين اعتباراً من أمس لغاية الثلاثاء، ويشمل ذلك تشكل سحب ركامية ماطرة، وتدني مدى الرؤية وهبوب رياح شديدة السرعة واضطراب البحر وجريان السيول.

وأكدت بلدية العين استعداد فرق الطوارئ للتعامل مع المنخفض المداري «شاهين» بكامل المعدات اللازمة والفرق الميدانية والمقاولين المختصين.

تكثيف الدوريات

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة ورئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة لـ«البيان» تشكيل فريق عمل من كل الوحدات الشرطية لمتابعة «شاهين» بالساحل الشرقي في كل من مدينة خورفكان وكلباء ودبا الحصن، مبيناً أن كل الفرق جاهزة لأي حالة طوارئ تحدث خلال الفترة المقبلة.

وقال العقيد الدكتور علي الكي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية في مداخلة عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة: إنه تم اتخاذ كل الإجراءات وفقاً للخطط المعدة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من خلال اللجان التنفيذية، داعياً الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية.

حلول

وأكد أحمد راشد النقبي نائب مدير إدارة الإسكان المؤقت بدائرة الإسكان في حكومة الشارقة توفير عدد كبير من الغرف الفندقية للأشخاص المتوقع تأثر منازلهم بـ «شاهين»، مبيناً أن الدائرة جاهزة للعاصفة المدارية، من خلال توفير كل ما يتناسب مع الأسر في حال تضررها من خلال إيوائها مباشرة.

وقامت آليات بلدية الفجيرة، أول من أمس، بعمل ساتر ترابي على طول امتداد الشواطئ بالإمارة، كما سارعت آليات بلدية كلباء بعمل ساتر صخري على امتداد شواطئ المدينة، للتصدي بفاعلية إلى تطورات الحالة المدارية، والحد من تدفق مياه البحر إلى الشوارع والمناطق المحاذية لها.

وأفاد اللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة ورئيس فريق الطوارئ والأزمات بالفجيرة بأن الفريق اتخذ العديد من الإجراءات والخطوات الاستباقية، بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية بالإمارة منذ الخميس الماضي، بمتابعة الحالة المدارية «شاهين» على مدار الساعة تحسباً لحدوث أي ظرف طارئ، حيث تم خلالها عمل اجتماع تنسيقي مع كل الجهات المعنية في الإمارة لضمان سلامة الجمهور.

ساتر صخري

وأشار الدكتور سليمان سرحان الزعابي رئيس المجلس البلدي بمدينة كلباء إلى إنجاز ساتر صخري على طول السواحل، وأن جميع فرق الطوارئ في استنفار تام وتوجد «تناكر» ومضخات موزعة على طول الساحل لسحب المياه في المواقع، ومنع وصولها إلى الشوارع والمناطق القريبة .

موضحاً أن خطة الطوارئ تشمل تحديد مراكز للإيواء في الفنادق كونها إجراء استباقياً بناء على مستجدات الحالة المدارية.

وأكد العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة أن الجهات المعنية في اللجنة التنفيذية للأزمات والكوارث بالمنطقة الشرقية على درجة عالية من التأهب والاستعداد، للتعامل مع الحالة المدارية القادمة، وما سيتم اتخاذه من إجراءات هي إجراءات استباقية ووقائية، لتخفيف تأثيرها على مناطق مدن المنطقة الشرقية الواقعة على ساحل بحر عمان.

ولفت خلال تفقده استعدادات مراكز الشرطة الشاملة بالمنطقة الشرقية إلى أن هناك تنسيقاً وخططاً تم وضعها مع هيئة الأزمات والكوارث والجهات المختصة في تجهيز المرافق والأماكن، التي قد نحتاج إليها وقت الأزمة، والتأكد من جاهزيتها التامة لضمان صحة وسلامة الجميع.

تطبيقات

واستأنفت المدارس الحكومية والخاصة في المناطق الجنوبية لإمارة رأس الخيمة، أمس، الدراسة عن بُعد عبر التطبيقات الإلكترونية، تنفيذاً لتوجيهات فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في رأس الخيمة، التي اتخذتها بناء على الحالة المدارية، التي تشهدها المناطق الجنوبية.

سحب وأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تدفق السحب على المناطق الشرقية من الدولة بشكل تدريجي،يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة ويستمر غداً تأثر بعض مناطق الدولة الشرقية والجنوبية الشرقية بامتداد الحالة المدارية، تشمل بعض منطقة العين والمناطق الجنوبية والوسطى.

حيث تتكاثر السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار مختلفة الشدة تؤدي إلى جريان الأودية، وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة، وتكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة خاصة مع السحب الركامية، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية.

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