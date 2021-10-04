جهوزية كاملة لفرق «تدوير»

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

قام مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير بإعداد خطة عمل متكاملة، وإبقاء كل فرقه في حالة جهوزية تامة لمواجهة الحالة الطارئة، تحسباً للأمطار المتوقعة نتيجة مرور الإعصار المداري «شاهين» على مدار اليومين المقبلين، حيث تم تخصيص فريق عمل متكامل والمعدات اللازمة لإزالة العوائق من الطرق وكنس وترحيل الرمال المتراكمة، هذا بالإضافة لفتح مصاريف المياه للتعامل مع التجمعات المائية، والتعامل مع تراكم النفايات وتطاير الحاويات.

وأهاب المركز بكل السكان توخي الحيطة والحذر، والاحتفاظ بحاويات القمامة داخل أسوار المنازل أو تثبيتها خلال فترة تأثير الحالة الجوية المدارية، ودعا الجمهور إلى الاتصال بالرقم 800555 لتلقي البلاغات الطارئة.

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