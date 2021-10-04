«دار البر» تنفق 338 مليون درهم على مشاريع كفالة ورعاية الأيتام خلال 5 سنوات

المصدر: (دبي - وام )

أنفقت جمعية دار البر 338 مليوناً و216 ألف درهم على مشاريع كفالة الأيتام وخدمات رعايتهم خلال الفترة من 2015 إلى 2020.. فيما بلغ عدد «الأيتام» الذين تكفلهم الجمعية على مستوى العالم وتقدم لهم رعاية متكاملة 38 ألفاً و957 يتيماً يتوزعون على 25 دولة في العالم.

وأكد الدكتور محمد المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية «دار البر»، أن الجمعية تضع كفالة الأيتام ورعايتهم معيشياً ومادياً على رأس أولوياتها منذ نشأتها الأولى وبداية عملها في دروب الخير والعمل الإنساني قبل نحو 42 عاماً، ترجمة لتعاليم وقيم ديننا الحنيف، وتفعيلاً لسياسة ونهج دولتنا، وتجاوباً مع توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة وبما يعكس منظومة قيم وتقاليد شعبنا الإماراتي الطيب الأصيل، ويمثل إيمان وتوجهات مؤسسي الجمعية من أهل الخير والإحسان من أبناء الوطن وإدارتها وجميع العاملين فيها.

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