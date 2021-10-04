شخبوط آل نهيان يبحث التعاون مع وزير خارجية ليبيريا و«ممثل الشؤون السياسية الأوروبي»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، دي ماكسويل ساه كيمايه، وزير خارجية جمهورية ليبيريا، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

وأشاد معالي الشيخ شخبوط آل نهيان خلال اللقاء بالتقدم الكبير في العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية ليبيريا، مؤكداً وجود العديد من الفرص لتطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

ونقل معاليه تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى كيمايه، وتمنياته لحكومة وشعب ليبيريا بالمزيد من التقدم والازدهار في المجالات كافة.

من جانبه، أشاد كيمايه بالعلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات وليبيريا، كما تقدم بالشكر لدولة الإمارات على دعمها المتواصل للحكومة والشعب الليبيري، ولا سيما على الصعيدين التنموي والإنساني.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويعود بالنفع على شعبيهما.

لقاء

كما استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي. ورحب معالي الشيخ شخبوط آل نهيان ببوريل، الذي يزور البلاد للمشاركة في المنتدى العالمي للسياسات، مؤكداً حرص دولة الإمارات على العمل مع الاتحاد الأوروبي في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة التطرف والتغير المناخي.

من جانبه، أشاد بوريل بجهود دولة الإمارات ودورها في عمليات الإجلاء الأخيرة من أفغانستان.

وناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية، بما في ذلك التطورات في القرن الأفريقي.

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