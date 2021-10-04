«محمد بن راشد للإسكان» تحتفي باليوم العالمي للإسكان بحزمة مبادرات

المصدر: دبي - البيان

تنظم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، فعاليات احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للإسكان 2021، حيث ستنفذ المؤسسة حزمة من المبادرات والأنشطة في فيستيفال ستي مول على مدى 3 أيام، ابتداءً من اليوم ولغاية 6 أكتوبر الجاري، وتستهدف المتعاملين المستفيدين من خدماتها وأفراد المجتمع، وسط إجراءات وتدابير وقائية، تضمن من خلالها صحة وسلامة الجميع، وستقام الفعاليات برعاية بنك أبوظبي التجاري.

ويحتفل العالم في أول يوم اثنين من شهر أكتوبر باليوم العالمي للإسكان، وهي إحدى المناسبات الرسمية التي اعتمدتها الأمم المتحدة، واحتُفل به للمرة الأولى عام 1986، بهدف بيان أهمية المأوى للإنسان، وتلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوفير الحلول السكنية المتنوعة لأبنائها، وتحقيق الاستقرار والسعادة للأجيال القادمة.

تميز

وقال جاسم محمد الشميلي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان: إن تجربة الإسكان الحكومي في دولة الإمارات من التجارب المتميزة التي تتطلع إليها معظم دول العالم، فقد حرصت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تأمين المسكن المناسب لأبناء الإمارات، وفقاً لأعلى المعايير العالمية ووضعتها في أعلى سلم أولوياتها، ليعيشوا ويهنأوا مع أهلهم وأسرهم حياة مستقرة.

وأشار إلى أن السكن المناسب، يعد توفره جزءاً من مكونات الحياة وركائزها، ونموها بشكل طبيعي، ليشعر المجتمع أنه قد حقق أهداف مشروعه الإنساني، واكتمال بنائه الحضاري، الذي ترنو إليه الكثير من المجتمعات والمؤسسات والحكومات، مشدداً على أن المؤسسة مستمرة في تسخير جميع الموارد والإمكانات والاستثمار في الخبرات والعقول والكفاءات الاستثنائية، لتطوير الإسكان الحكومي بما يحقّق تطلعات الحكومة ويخدم مصالحها الحيويّة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز