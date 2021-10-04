الإمارات والعراق تطلقان شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت حكومتا الإمارات والعراق، شراكة استراتيجية في التحديث والتطوير الحكومي، تقوم على تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتطوير القدرات البشرية، وتبني أفضل الممارسات في العمل الحكومي، بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات في التطوير والتحديث الحكومي.

وقّع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات، والقاضي رائد جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وعبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء.

والدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ومن الجانب العراقي، الدكتور محمد الحكيم مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، والدكتور علاء الساعدي مستشار رئيس الوزراء، والمدير التنفيذي لخلية إدارة الإصلاح، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتهدف الشراكة الاستراتيجية، التي تأتي ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، إلى نقل تجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير العمل الحكومي، والارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء في منظومة العمل الحكومي في جمهورية العراق الشقيقة، من خلال إطلاق حزمة مبادرات ومشاريع استراتيجية، تسهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات.

شراكات

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حريصة على تعزيز الشراكات الهادفة لتطوير وتحديث العمل الحكومي، وتحسين حياة المجتمعات، مع حكومات المنطقة والعالم.

وقال: إن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية العراق الشقيقة، تبنى على العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وتركز على توسيع آفاق مشاركة الخبرات والتجارب وقصص النجاح والتبادل المعرفي في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين الحوكمة ونظم قياس الأداء والتميز، وبناء القدرات والمهارات في الجهات الحكومية العراقية، وتطوير الخدمات الرقمية، من خلال تبادل المعرفة، والاستفادة من الخبرات، والأدلة والنماذج التطويرية للارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء الحكومي، وتقديم أفضل الخدمات.

وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على مشاركة تجاربها الناجحة مع كافة الحكومات في المنطقة والعالم، والاستفادة من نماذج العمل المبتكرة، التي تمكنت الدول من تطبيقها، لابتكار نماذج جديدة، تمكن الحكومات من إيجاد حلول فعالة للتحديات الحالية والمستقبلية.

تنسيق

وأكد القاضي رائد جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي، أن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات، وجمهورية العراق، تأتي في إطار العلاقات الأخوية التاريخية، التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، وحرص قيادة البلدين على تعزيز التعاون المشترك، وتنسيق الجهود، وتطوير آفاق العلاقات، بما يخدم المصالح المشتركة.

وقال: وضعنا خطة عمل تتألف من 11 محوراً، ووضعنا تفاصيلها، وفرق العمل لكل منها، وسنستفيد من خطة حوكمة الورقة البيضاء في العراق، إضافة إلى خبرات أشقائنا في الإمارات، في تنفيذ هذه الخطة، مشيراً إلى أن الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات، وجمهورية العراق، تركز على تبادل الخبرات والتجارب، وأفضل الممارسات الحكومية، والاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات، في التطوير والتحديث الحكومي.

محاور

وتشمل الشراكة بين حكومتي الإمارات والعراق، تبادل الخبرات والتجارب، وأفضل الممارسات الحكومية، في 11 محوراً حيوياً، تشمل الأداء الحكومي، والتميز الحكومي، والخدمات الحكومية، وبناء القدرات الحكومية، والخدمة المدنية، والتنافسية والإحصاء، والمسرعات الحكومية، وحاضنات الأعمال، والإعلام، والابتكار الحكومي، والبرمجة.

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