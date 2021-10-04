سفيرنا لدى إيطاليا يشارك في حفل تنصيب حاكمي سان مارينو

المصدر: (سان مارينو - وام )

شارك عمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية شمال مقدونيا سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية سان مارينو، في حفل تنصيب حاكمي سان مارينو فرانسيسكو موسوني، وجاكيمو سيمونشيني.

ونقل الشامسي إلى حاكمي سان مارينو الجديدين تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. من جانبهما، حمّل حاكما سان مارينو تحياتهما وتقديرهما إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياتهما لحكومة وشعب دولة الإمارات بالمزيد من التقدم والنجاح.

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