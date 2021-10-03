إنشاء أول برنامج تدريبي مرخص لأصحاب الهمم في صناعة القهوة

المصدر: أبوظبي - وام

وقّعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مذكرة تفاهم مع جمعية القهوة المتخصصة (SCA) بشأن إنشاء أول برنامج تدريبي مرخّص لأصحاب الهمم في مجال صناعة القهوة في إمارة أبوظبي.

وتهدف المذكرة إلى بناء جسور التعاون والتنسيق بين المؤسسة والجمعية لتحقيق أهدافهما الإنسانية المشتركة في هذا الصدد، وتعزيز أواصر الشراكة البناءة للمساهمة في إعداد وتأهيل أصحاب الهمم، لتمكينهم ودمجهم في المجتمع.

وقّع المذكرة عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن جمعية القهوة المتخصصة ايوانيس أبوستولوبولوس الرئيس التنفيذي للجمعية، وحضر مراسم التوقيع «عن بعد» من سفارة الدولة في العاصمة الأمريكية واشنطن خالد النعيمي - أخصائي أول شؤون سياسية، وحصة الشويهي رئيس قسم الشؤون الإعلامية والدبلوماسية العامة، كما حضر عدد من قيادات المؤسسة والجمعية.

وبموجب مذكرة التفاهم يتعاون الجانبان في تدشين أول برنامج تدريبي «PTC» مرخص من قبل جمعية القهوة المتخصصة «SCA» حصرياً لأصحاب الهمم في مقر «زايد العليا» بأبوظبي، مع تحديد الشروط والمتطلبات الأهلية التي يجب على أصحاب الهمم استيفاؤها للالتحاق بدورات الجمعية.

وستوفّر المؤسسة برنامجاً تدريبياً عن كيفية التعامل مع أصحاب الهمم يُقدم لمختصّي القهوة في جمعية القهوة المتخصصة العالمية.

ومن جانبها تقوم جمعية القهوة المتخصصة بتوفير دورات تدريبية لأصحاب الهمم لتأهيلهم للحصول على شهادة «باريستا» المعتمدة من الجمعية، وتقديم الدعم لمؤسسة زايد العليا في متابعة تعيين مدرب معتمد متخصص في صناعة القهوة مع التركيز على مهارات «الباريستا»، والمساعدة في تحديد المرشحين المحددين من المؤسسة، والذين لديهم إمكانية لحضور دورات الجمعية بحسب متطلبات البرنامج.

وأعرب عبد الله الحميدان عن اعتزازه بجهود وقدرات أصحاب الهمم، وإصرارهم على اتخاذهم الخطوة الجادة نحو إثبات مقدرتهم على الدخول والتنافس في سوق العمل وتعزيز تواجدهم في مختلف المشاريع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز