إغلاق شارع الشيخ خليفة بن زايد في العين لأعمال الصيانة

المصدر: البيان

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز النقل المتكامل وبلدية مدينة العين عن إغلاق شارع الشيخ خليفة بن زايد من بداية دوار توام باتجاه منطقة المقام ومدينة أبوظبي نظرًا لأعمال الصيانة في جسر المقام وتحسباً للحالة المدارية "شاهين" .

ودعت السائقين إلى استخدام الطرق البديلة من دوار توام الى شارع شخبوط بن سلطان بالبطين باتجاه أبوظبي كما حثت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة المرورية تجنباً للحوادث وحرصا على ضمان انسيابية الحركة المرورية وحفاظًا على أمن

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز