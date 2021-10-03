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إكسبو دبي 2020 اليوم

إغلاق شارع الشيخ خليفة بن زايد في العين لأعمال الصيانة

المصدر:
  • البيان
التاريخ:

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز النقل المتكامل وبلدية مدينة العين عن إغلاق شارع الشيخ خليفة بن زايد من بداية دوار توام باتجاه منطقة المقام ومدينة أبوظبي نظرًا لأعمال الصيانة في جسر المقام وتحسباً للحالة المدارية "شاهين" .

ودعت السائقين إلى استخدام الطرق البديلة من دوار توام الى شارع شخبوط بن سلطان بالبطين باتجاه أبوظبي كما حثت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة المرورية تجنباً للحوادث وحرصا على ضمان انسيابية الحركة المرورية وحفاظًا على أمن 

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