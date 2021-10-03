إجراءات احترازية في مدينة العين بسبب "شاهين"

المصدر: البيان

نظراً لتقلب الظروف الجوية، سيتم تطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية في مدينة العين، تشمل تفعيل العمل عن بعد في الجهات والشركات الحكومية يوم الإثنين 4 أكتوبر. كما تم إغلاق مدخل جبل حفيت، وإغلاق خيم فحص وتطعيم كوفيد-19.

وتحث الجهات المختصة شركات ومنشآت القطاع الخاص على تفعيل العمل عن بعد حسب متطلبات الأعمال يوم الإثنين 4 أكتوبر، وتقليل حركة الموظفين الخارجية قدر المستطاع.

وتهيب الجهات المختصة بجميع سكان مدينة العين تجنب الخروج من المنزل إلا للحالات الطارئة. وتقوم الجهات المعنية بالعمل على مدار الساعة بشكل استباقي لتقييم أوضاع الوحدات السكنية في المناطق المتوقع تأثرها، ونقل العائلات إلى مواقع آمنة حسب الحاجة إلى حين انتهاء الحالة المدارية.

نهيب بالجمهور الكريم الاستمرار في أخذ الحيطة والحذر ومتابعة المستجدات من المصادر الرسمية. للحالات الطارئة يرجى الاتصال بالرقم 999.

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