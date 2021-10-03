سيف بن زايد يتقدم مشيعي جثمان شهيد الواجب خميس الهولي في دبي

المصدر: وام

تقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جموع المشيعين لجثمان شهيد الواجب الوطني المقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي الذي انتقل إلى جوار ربه بالأمس مع 3 من زملائه إثر تعرضهم لحادث سقوط طائرة الإسعاف أثناء تأدية مهمتهم الإنسانية.

وأدى سموه صلاة الجنازة في مسجد الشهداء في القصيص بدبي حيث شيع المصلون جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.

وأعرب سموه عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الشهيد الهولي ودعا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والأبرار.

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