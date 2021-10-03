الأرصاد: الإعصار المداري شاهين يبتعد 60 كيلو متراً عن سواحل عمان

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الإعصار المداري «شاهين» يتمركز على بعد 60 كيلو مترا من السواحل العمانية في بحر عمان عند خط عرض 24.0 شمالاً وخط طول 57.9 شرقاً، يصاحبه تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة ورياح قوية وتبلغ سرعتها حول المركز من 100 إلى 125 كم/ الساعة، ويبعد مركز الإعصار 205 كم من السواحل الفجيرة وسرعة حركة الإعصار 10 كم/ س باتجاه غرب - جنوب غرب.

وذكر المركز الوطني للأرصاد في التقرير الرابع بشأن الحالة المدارية شاهين أنه من المتوقع استمرار حركة الإعصار المداري شاهين نحو سواحل سلطنة عمان خلال الساعات القادمة واستمرار تحركه باتجاه الجنوب الغربي ومن المتوقع أن يضعف لعاصفة مدارية بعد دخوله اليابسة الساعة الرابعة صباحاً، وبعد ذلك يضعف الى منخفض مداري الساعة العاشرة صباحاً الغد.

ومن المتوقع أيضا استمرار تدفق السحب على المناطق الشرقية من الدولة بشكل تدريجي يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة مختلفة الشدة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية تشمل بعض مناطق العين والمناطق الجنوبية الشرقية والوسطى.

وتكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة خاصة مع السحب الركامية تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الافقية.

وحالة البحر في بحر عمان مضطرب إلى شديد الاضطراب مما قد يؤدي إلى غمر مياه البحر في المناطق المنخفضة على الساحل الشرقي كما يضطرب بحر الخليج العربي أحياناً شمالاً.

ويتابع المركز الوطني للأرصاد الحالة المدارية على مدار الساعة ويدعو المركز الجمهور بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة منه ويرجو اتباع التعليمات والتحذيرات من الجهات المختصة.

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