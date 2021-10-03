المركز الوطني للأرصاد يتوقع استمرار حركة «شاهين» نحو سواحل عُمان

المصدر: البيان

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حركة الإعصار المداري «شاهين» نحو سواحل سلطنة عمان خلال الساعات المقبلة واستمرار تحركه باتجاه الجنوب الغربي.

وأوضح المركز، في تقريره، أن الإعصار يتمركز على بعد 60 كيلومتراً من السواحل العمانية في بحر عمان عند خط عرض 24.0 شمالاً وخط طول 57.9 شرقاً.

ولفت إلى أنه يصاحبه تشكلات مختلفة من السحب، يتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة ورياح قوية، وتبلغ سرعتها حول المركز من 100 إلى 125 كم/ الساعة، مشيراً إلى أن مركز الإعصار يبعد 205 كم من السواحل الفجيرة وسرعة حركة الإعصار 10 كم/ س باتجاه غرب - جنوب غرب.

وأكد أنه من المتوقع أن يضعف الإعصار لعاصفة مدارية بعد دخوله اليابسة الساعة الرابعة صباحاً، وبعد ذلك يضعف إلى منخفض مداري الساعة العاشرة صباح الغد.

كما توقع استمرار تدفق السحب على المناطق الشرقية من الدولة بشكل تدريجي يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة مختلفة الشدة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية تشمل بعض مناطق العين والمناطق الجنوبية الشرقية والوسطى.

وذكر أن الرياح تكون نشطة إلى قوية السرعة، خاصة مع السحب الركامية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وبيَّن أن البحر في بحر عمان مضطرب إلى شديد الاضطراب، ما قد يؤدي إلى غمر مياه البحر في المناطق المنخفضة على الساحل الشرقي، كما يضطرب بحر الخليج العربي أحياناً شمالاً.

ونوَّه المركز بأنه يتابع الحالة المدارية على مدار الساعة، داعياً الجمهور إلى ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة منه، واتباع التعليمات والتحذيرات من الجهات المختصة.

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