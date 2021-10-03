رئيس الطوارئ والأزمات بالفجيرة: الحالة المدارية مستقرة وتحت السيطرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكد اللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة ورئيس فريق الطوارئ والأزمات بالفجيرة، لـ"البيان"، أن الفريق اتخذ العديد من الإجراءات والخطوات الاستباقية بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية بالإمارة منذ الخميس الماضي، بمتابعة الحالة المدارية "شاهين" على مدار الساعة تحسباً لحدوث أي ظرف طارئ، حيث تم خلالها عمل اجتماع تنسيقي مع كافة الجهات المعنية في الإمارة لضمان سلامة الجمهور.

وأشار الكعبي إلى مدى جاهزيتهم، وتكثيف الدوريات المرورية والأمنية على الشواطئ، مؤكداً أن الحالة الجوية حتى الآن مستقرة وتحت السيطرة، وطالب أفراد المجتمع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية حفاظاً على سلامتهم.

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