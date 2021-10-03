ساتر صخري على امتداد شواطئ مدينة كلباء

المصدر: كلباء - عائشة الكعبي

طمأن الدكتور سليمان سرحان الزعابي، رئيس المجلس البلدي بمدينة كلباء المواطنين والمقيمين بالمدينة، وأكد أن الاستعدادات على أشدها وبالتعاون بين كافة الجهات بالمنطقة لمواجهة تطورات الحالة المدارية "شاهين" خلال الساعات القادمة، لافتاً إلى إنجاز ساتر صخري على طول امتداد السواحل بالمدينة للتصدي بفاعلية والحد من تدفق مياه البحر.

وأوضح ان جميع فرق الطوارئ في استنفار تام، كما تتوزع صهاريج (تناكر) ومضخات على طول الساحل لسحب المياه في المواقع ومنع وصولها إلى الشوارع والمناطق القريبة، موضحاً أن خطة الطوارئ تشمل تحديد مراكز للإيواء في الفنادق كإجراء استباقي بناء على مستجدات الحالة المدارية.

وأفاد الزعابي بمتابعة تداعيات الحالة المدارية "شاهين" بهدف تلافي الآثار المتوقعة للحالة المدارية، مطالباً الجمهور بأخذ الحيطة والحذر وعدم ارتياد البحر في ظل التقلبات المدارية وضرورة اتباع كافة الإرشادات والتنبيهات التي تصدر من الجهات المعنية، متمنياً السلامة للجميع.

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