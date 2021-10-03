محمد بن راشد يستقبل رئيس رواندا

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالرئيس الرواندي والوفد المرافق، خلال اللقاء الذي عقد في مقر معرض "إكسبو 2020 دبي" وحضره سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، حيث تناول اللقاء مستقبل العلاقات الثنائية في ضوء الروابط التاريخية القوية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين في إطار توافق وجهات النظر حول القضايا الأساسية التي تخص المنطقة، وتوحد الرؤى حول ضرورة تضافر الجهود العالمية في مواجهة التحديات المشتركة العابرة للحدود، وزيادة الاستفادة من الموارد المتاحة وتعزيز مستقبل التنمية المستدامة.

وتطرق اللقاء إلى بحث فرص توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما على صعيد التبادل التجاري وفتح مجالات أرحب أمام القطاع الخاص في البلدين للتعرف على الفرص الاستثمارية القائمة والمستقبلية لدى الدولتين، خاصة في المجال السياحي مع بدء حركة السفر حول العالم في العودة التدريجية إلى أوضاعها الطبيعية، وفي ضوء ما تتمتع به الإمارات ورواندا من مقومات جذب متنوعة، علاوة على التعاون في مجالات التكنولوجيا والتطوير التقني والتعليم والزراعة والتنمية البشرية، والاستثمار الأخضر والاستدامة والبنية التحتية وغيرها من المجالات الحيوية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حرص دولة الإمارات على دفع مجالات التعاون، مع رواندا إلى آفاق جديدة بما يعود بالنفع والفائدة على الشعبين الصديقين، ويعزز توجهات التنمية المستدامة واكتشاف مزيد من فرص التكامل الاقتصادي والثقافي بين الجانبين، ويمهد لتوسيع نطاق التعاون البنّاء مع قارة أفريقيا بصورة عامة.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتجربة التنموية الرائدة لجمهورية رواندا والتي تمكنت خلالها من تحقيق تقدم نوعي في مؤشرات التنافسية العالمية، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في تاريخها، ضمن نموذج يحتذى به في القدرة على تجاوز تحديات الماضي والعبور بقوة إلى المستقبل برؤية وثابة إلى التميز.

من جانبه، أعرب بول كاغامي عن خالص تقديره للنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات، وللدور المؤثر الذي تضطلع به الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، انطلاقاً من رسالتها الداعية إلى نشر مقومات السلام والوئام بين الشعوب، والتزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى خدمة الإنسان لاسيما في أوقات المحن والملمات، مؤكداً بالغ امتنانه لوقوف دولة الإمارات إلى جانب بلاده في مواجهة أزمة جائحة كوفيد-19 وكامل تقديره للمساعدات الطبية العاجلة التي قدمتها الإمارات إلى رواندا لمعاونتها على مواجهة الجائحة والحد من انتشارها.

كما وجّه الرئيس الرواندي التهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ًوشعباً بمناسبة انطلاق أعمال معرض "إكسبو 2020 دبي" في دبي، معرباً عن أمله أن تكون مشاركة بلاده ضمن هذا التجمع العالمي الكبير وبين 192 دولة، فرصة لرصد المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والثقافي، وبدء حراك دولي يتسم بتنسيق الجهود نحو تجاوز تداعيات المرحلة الاستثنائية التي شهدها العالم منذ بداية العام الماضي والدخول إلى مرحلة جديدة من البناء والتنمية.

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