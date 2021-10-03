مجموعة مستشفيات «فقيه» للرعاية الصحية ضمن خيارات حاملي «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، ومجموعة مستشفيات «فقيه» عن توقيع اتفاقية شراكة بينهما، تضم بموجبها مجموعة فقيه للرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، ومستشفى فقيه الجامعي الواقع في واحة دبي للسيليكون، إلى برنامج الخصومات «إسعاد».

وقع الاتفاقية في مقر اللجنة بالإدارة العامة للتدريب، منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة «إسعاد»، والدكتور فاتح محمد جول، المدير التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي.

وتتيح الاتفاقية حصول حاملي بطاقة «إسعاد» وأقاربهم من الدرجة الأولى على خصم حصري بنسبة 30% على جميع الخدمات الطبية باستثناء الصيدلية والمستهلكات الطبية والخدمات المشمولة ضمن التأمين الصحي، والتي يقدمها مستشفى فقيه الجامعي الواقع في واحة دبي للسيليكون، وبنسبة 15% على الخدمات الطبية التي تقدمها مجموعة فقيه للرعاية الصحية والمراكز الطبية التابعة لها في المملكة العربية السعودية، والتي يصل عددها إلى 8 مراكز صحية، وهي: مستشفى الدكتور سليمان فقيه، البيت الطبي، مركز الدكتور سليمان فقيه الطبي، مركز الأسرة الطبي، مركز جامعة الملك عبد الله للرعاية الصحية، نادي أوليمبيا الرياضي، مركز السيدة خديجة عطار للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز أمان للرعاية الطبية المنزلية.



سعادة



وأكدت منى العامري: إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي لجنة بطاقة إسعاد الدائم إلى تسهيل حصول حاملي البطاقة وأسرهم على الرعاية الصحية اللازمة، وبتكلفة مادية مخفضة، تحقيقاً لهدف «إسعاد» في تحقيق السعادة لكل الموظفين وعائلاتهم الذين يحملون هذه البطاقة، مشيرة إلى أن الجانب الصحي يحتل أهمية كبيرة لدى فريق «إسعاد»، لذلك يسعى الفريق إلى الحصول على عروض وخصومات جيدة في هذا الجانب، وتقديمها إلى حاملي بطاقة «إسعاد» وأقاربهم من الدرجة الأولى في مختلف إمارات الدولة، لافتة إلى أنه يمكن لحاملي البطاقة الاطلاع على كل العروض التي يقدمها القطاع الصحي في لجنة بطاقة إسعاد من خلال الموقع الإلكتروني https://esaad.dubaipolice.gov.ae/ أو عبر التطبيق الذكي لبطاقة «إسعاد».



شكر



ومن جانبه تقدم الدكتور فاتح محمد جول، المدير التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي بجزيل الشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي ممثلةً بلجنة بطاقة «إسعاد»؛ على تطوير منظومة العمل وتوسيع نطاق شراكتها على الصعيد المحلي والخليجي، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص الجانبين على السعي نحو تكامل الجهود لرفع مستوى صحة الموظفين وأسرهم، بما يحقق الأهداف المشتركة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.

ويعد «مستشفى فقيه الجامعي» مستشفى طبي شاملاً يقع في واحة دبي للسيليكون، ويضم 350 سريراً. كما أنه مجهز بأحدث التقنيات والأنظمة الذكية المصممة بعناية لتلبية الاحتياجات الفريدة للمستشفى والمرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعتمد مستشفى فقيه الجامعي تقنية التشخيص المبتكرة ونظام صرف الأدوية الآلي المتقدم والمدعوم بالبيانات، إلى جانب الخبرات الطبية الرائدة، مما يضمن تعزيز كفاءة ودقة تشخيص المرضى والرعاية الصحية.

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