الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، مع تكون السحب الركامية الممطرة خاصة شرقاً وجنوباً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية والرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 إلى 40 تصل إلى 60 كم/س.

والخليج العربي يكون متوسطاً إلى مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 12:32 والمد الثاني عند 22:28، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 17:28 الثاني عند الساعة 06:21.

أما بحر عمان يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 08:23 والمد الثاني عند 20:23، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 14:35 والجزر الثاني عند الساعة 02:34.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 34 27 75 25

دبي 34 30 75 25

الشارقة 34 29 80 25

عجمان 35 29 80 20

أم القيوين 36 29 75 20

رأس الخيمة 34 27 70 20

الفجيرة 36 30 85 20

العين 37 28 75 25

ليوا 37 27 60 20

الرويس 35 27 75 15

السلع 37 28 75 15

دلما 34 28 75 20

طنب الكبرى 34 28 75 25

طنب الصغرى 34 28 75 25

أبو موسى 34 28 75 25.

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