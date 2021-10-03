القرية العالمية تعتمد أسعار تذاكر الدخول عبر الإنترنت والبوابات

المصدر: البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في الإمارات والمنطقة، عن اعتماد استراتيجية تسعير متغيّرة جديدة لتذاكر الدخول الخاصة بها بهدف تشجيع الضيوف على شراء التذاكر باستخدام تطبيق الهواتف المحمولة وموقعها الإلكتروني. وبينما ستحافظ تذاكر دخول القرية العالمية على سعر 15 درهم عند شرائها عبر الإنترنت، سيتم بيعها بسعر 20 درهم عند شبابيك التذاكر المتواجدة عند البوابات.

تعتبر التكنولوجيا واستخدام الحلول الذكية جزءاً أساسياً في نمط حياة الضيوف في عصرنا هذا، وقد أظهرت نتائج استطلاع الرأي نسباً أعلى في مؤشر سعادة الضيوف الذين استفادوا من المميزات والتسهيلات التي وفرها لهم تطبيق القرية العالمية خلال زيارتهم في الموسم 25 مقارنةً بالتجارب التقليدية. كما تمنح المنصات الرقمية الخاصة بالوجهة، والتي تم تصميمها لتعزيز راحة المستخدمين وتعزيز تجاربهم، سهولة أكبر للضيوف في شراء التذاكر وحجز الخدمات المختلفة في أنحاء القرية العالمية. ويأتي اعتماد استراتيجية التسعير المتغيّر كخطوة هادفة إلى تحفيز الضيوف على الاستفادة من هذه الامتيازات والتسهيلات التي تندرج ضمن أجندة التحوّل الرقمي للقرية العالمية، وبالتأكيد ضمن مساعي الحفاظ على البيئة.

وكانت القرية العالمية قد أطلقت خلال موسم اليوبيل الفضي الماضي موقعها الالكتروني بحلّة جديدة وتطبيقها الجديد للهواتف المتحركة، الذي حاز على جوائز عالمية في جودة الخدمة، اللذين منحا الضيوف باقة من الخصائص والتسهيلات لاقت استحسان الآلاف من المستخدمين اليومين. وشملت الخدمات دخول سهل ومريح باستخدام التذاكر الإلكترونية، وإعادة شحن لبطاقات الروائع من راحة اليد للاستمتاع بالجولات والوجهات الترفيهية المتعددة، والتنقل بين أرجاء الوجهة باستخدام نظام ملاحة شخصي ذو أعلى المعايير العالمية، والاستفادة من لوحة تحكم خاصة بكل مشترك لمتابعة سير زيارته وغيرها الكثير.

ويشهد التطبيق هذا الموسم العديد من الإضافات الجديدة تضم التعرف التلقائي للمركبات بعد اتمام عملية الدفع الخاصة بالمواقف المدفوعة، إضافةً إلى التمكن من الاستفادة من حلول الدفع الذكية المختلفة مثل "جي في باي" و"آبل باي" و"جوجل باي". كما سيوفر تطبيق الهواتف الذكية خاصية مبتكرة تمكن الضيوف من متابعة الطاقة الاستيعابية للمواقف، والاطلاع على دليل المنتجات في القرية العالمية وتقييمها، والاستمتاع بمجموعة من برامج الزيارة التي أعدّتها الوجهة ليتمكن الضيوف من عيش تجارب لا مثيل لها. وسيتم الإعلان عن المزيد من الخصائص المبتكرة عند انطلاق الموسم.

ومن المؤكد أن شراء التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف المتحركة سيوفر الوقت على الضيوف، ويساهم في الحفاظ على البيئة، ويعزز راحة وسعادة الضيوف أثناء زيارتهم.

جدير بالذكر أن القرية العالمية ستبدأ بالترحيب بضيوفها في 26 أكتوبر 2021 ابتداءً من 4 عصراً.

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