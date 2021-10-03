«طرق دبي» تنتهي من تركيب الجيل الجديد من أجهزة بيع التذاكر والشاشات الذكية

المصدر: البيان

انتهت هيئة الطرق والمواصلات مؤخراً من تركيب الجيل الجديد لأجهزة بيع تذاكر وبطاقات نول في محطات الحافلات في الإمارة، بالإضافة إلى تركيب عدد من الشاشات الذكية لعرض المعلومات الفورية لمواعيد الحافلات.

وتفصيلاً، قال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: تُعتَبَرُ هذه الأجهزة من الجيل الجديد لبيع تذاكر وبطاقات نول والتي تتوفر مع ميزات جديدة لأول مرة في محطات الحافلات حيث يمكن استخدامها للدفع من خلال بطاقات الخصم المباشر (Debit Card) وبطاقات الائتمان، ويمكن الدفع كذلك باستخدام خاصية الاتصال قريب المدى (NFC) بالإضافة إلى الدفع عن طريق بطاقة نول الافتراضية (Virtualized nol Card) في كل من أجهزة ومكاتب البيع الحديثة، كما أن هذه الأجهزة مزوّدة بكاميرات الدوائر المغلقة لضمان أمن وسلامة المستخدمين، بالإضافة إلى خاصية الحصول على باقي المبلغ حال استخدام أوراق نقدية أعلى من المطلوب دفعه.

وأضاف العوضي: لقد قمنا بتركيب الأجهزة الجديدة في عدد من محطات الحافلات الرئيسية في المدينة ضمن خطة الهيئة الرامية إلى توفير الأجهزة الحديثة في جميع محطات المواصلات. ونستهدف من خلال ذلك تحسين تجربة المتعاملين وإسعادهم ورفع مستوى الرضى لديهم، حيث تتمتع هذه الأجهزة بالدقة والكفاءة العاليتين في تنفيذ مختلف الإجراءات التي يحتاجها رواد وسائل المواصلات العامة.

كما أفاد مدير إدارة أنظمة المواصلات أنه تم أيضاً تركيب 133 شاشة من الجيل الجديد من شاشات المعلومات الفورية لمواعيد الحافلات في 13 محطة من محطات الحافلات العامة و5 مواقف للحافلات، مما يساعد مستخدمي المواصلات العامة على الاطلاع أولاً بأول على مواعيد الحافلات عبر تحديثات فورية للمعلومات الخاصة بهذا الشأن، ويوفر الجهد والوقت على مرتادي الحافلات، ويجنبهم الانتظار خلال تخطيط رحلاتهم في حال وجود أي تغييرات طارئة أو إعادة جدولة الرحلات.

وأضاف: أن هذا الجيل الجديد من الشاشات يعمل بالطاقة الشمسية في إطار توجهات قيادتنا الرشيدة باعتماد الطاقة النظيفة والبديلة في مشاريع الإمارة، واستخدام تقنيات صديقة للبيئة الذي بات منهاجاً وأسلوب عمل لدى هيئة الطرق والمواصلات، وإن هذا المشروع يأتي في إطار مبادرة "المدينة الذكية" التي أطلقتها حكومة دبي، إلى جانب جهود الهيئة في تسهيل استخدام المواصلات العامة وتوفير أفضل الخدمات، مؤكداً أنه من المخطط أن توفر هذه الشاشات خدمات ذكية جديدة مثل موعد وصول الحافلة والتي تليها في المحطة. كما تم توفير شاشات تعمل باللمس توفر خدمة تخطيط الرحلات وجدول مواعيد المواصلات والخدمات الذكية التي تقوم الهيئة بتوفيرها للمتعاملين.

وختم مدير إدارة أنظمة المواصلات بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بالقول: تحرص الهيئة بشكل متواصل أن تكون سباقة في مواكبة التطور وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال النقل الجماعي والخدمات المساندة لهذا القطاع بما يُسهم في إسعاد الجمهور من مختلف شرائح المجتمع من السكان والزوّار والسائحين القادمين إلى إمارة دبي من مختلف أنحاء العالم لاسيما ونحن على أبواب انطلاق فعاليات إكسبو2020.

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