محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة سُلطة مركز دبي للسلع المتعددة

المصدر: البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم ( 40) لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة سُلطة مركز دبي للسلع المتعددة برئاسة حمد مبارك بوعميم، وعضوية كل من: عبدالواحد عبدالرحيم العلماء، نائباً للرئيس، وعبـدالله سيـف الشامـسي، وتشارلز جـورج ويـــب، وروجر ألفريـد بيرنيشتاين، وتيري جان لويس جيمونيـت، إضافة إلى الرئيــس التنفيــذي لسُلطـة المركز .

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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