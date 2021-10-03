الحالة المدارية "شاهين" تؤثر على إمارة أبوظبي

المصدر: البيان

قال مكتب أبوظبي الإعلامي إن الحالة المدارية "شاهين" تؤثر على الطقس في الإمارة لاسيما في مدينة العين اعتباراً من الأحد 3 أكتوبر ولغاية الثلاثاء 5 أكتوبر. ويشمل ذلك تشكل سحب ركامية ماطرة وتدني مدى الرؤية وهبوب رياح شديدة السرعة واضطراب البحر وجريان السيول.

وأضاف: نهيب بالجمهور أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وتخفيف السرعة عند تدني مدى الرؤية، وعدم ارتياد البحر، والابتعاد عن الأودية ومناطق تشكل السيول، ومتابعة مستجدات الحالة الجوية واتباع الإرشادات الصادرة من الجهات المعنية، واستقاء المعلومات من مصادر رسمية.

وتابع: للطوارئ يرجى الاتصال على رقم 026788888 وفرق الدعم على 993.

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