بحضور سيف بن زايد .. تشييع جثمان ابن الواجب ناصر الراشدي في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل تصوير – سيف الكعبي

شيع أهالي منطقة العين وبحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية وعدد من المسؤولين بعد صلاة ظهر اليوم جثمان ابن الواجب ملازم طيار ناصر محمد الراشدي، الذي انتقل إلى جوار ربه بالأمس مع 3 من زملائه إثر تعرضهم لحادث سقوط طائرة الإسعاف أثناء تأدية الواجب.

وأدت جموع غفيرة صلاة الجنازة في مسجد الشهيد عمر المقبالي في منطقة أم غافة، وشيع المصلون جثمان ابن الواجب ناصر الراشدي إلى مثواه الأخير، حيث ووري الثرى بمقبرة أم غافة، ودعا الجميع الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وفي هذا الإطار قال حمدان الراشدي في حديثه لـ "البيان": "حرصنا على تشييع أخي ناصر الراشدي في مقبرة أم غافة في مدينة العين، وامتثالاً لإجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، والذي يهدف الى منع التجمعات التزاما بتوجيهات الدولة والقيادة الرشيدة سنحرص على استقبال التعازي عن طريق مواقع التوصل الاجتماعي والاتصال عبر الهاتف، دون خيمة عزاء أو أي استقبال، حرصا على سلامة وصحة أفراد الأسرة وسلامة المجتمع".

وأكد أن حضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية يعكس حتماً التفاف القيادة الرشيدة مع شعبها في جميع المناسبات، مُوجهاً تقديره لدعم القيادة الرشيدة لهم، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في تخفيف مصابهم الجلل، مؤكداً أنهم ماضون خلف قيادة الدولة دوما، يلبون النداء، ويؤدون الواجب.

كما حرص مرتادو شبكات التواصل الاجتماعي على تقديم خالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، داعين الله تعالى بأن يتقبله ويتغمده بواسع مغفرته ورحمته.

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