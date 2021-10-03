شرطة الشارقة تشكل فريق عمل لمتابعة "شاهين" بالساحل الشرقي

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض



أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة ورئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة في تصريح ل ( البيان ) أنه تم تشكيل فريق عمل من كافة الوحدات الشرطية لمتابعة ( شاهين ) بالساحل الشرقي في كل من مدينة خورفكان وكلباء ودبا الحصن ، مبينا أن كافة الفرق جاهزة لأي حالة طوارئ تحدث خلال الفترة المقبلة ، كما أنه بناء على بيانات المركز الوطني للإرصاد والذي يشير الى تعرض الساحل الشرقي بالإمارة لتداعيات العاصفة المدارية ( شاهين ) ، أكملت شرطة الشارقة استعداداتها وجاهزيتها لمجابهة كافة الأحداث ، وذلك من خلال تكثيف الدوريات المرورية والامنية .



لجان



وقال ان هناك اجتماعات متعددة تم عقدها خلال الفترة الماضية وتم من خلالها تكوين لجان لمتابعة الحالة المدارية لحظة بلحظة في مختلف المناطق التي من الممكن أن تتعرض لمخاطر وللوقوف على مدى الجاهزية ، لافتا الى أنه تم رفع الحالة الامنية ، اضافة الى تكثيف الدوريات المرورية والأمنية على الشواطئ ومدن الساحل الشرقي ، كما تم التنسيق مع خفر السواحل لمنع ارتياد الشواطئ ، كما تم مراجعة خطط الاخلاء الخاصة في حالات الطوارئ ، وتزويد السواحل بمزيد من فرق الانقاذ .



حيطة وحذر



وناشد القائد العام لشرطة الشارقة كافة افراد المجتمع بأخذ الحيطة والحذر وعدم ارتياد البحر – خصوصا- في مثل تلك الحالة المدارية والتي من المتوقع ارتفاع موج البحر خلالها نتيجة للتقلبات الجوية وعدم استقرارها على سواحل المنطقة الشرقية للإمارة ، كما دعاهم الى ضرورة البعد عن المباني قيد الانشاء وعن الأودية التي قد تغمرها المياه حفاظا على سلامتهم ، اضافة الى اتباع كافة الارشادات والتنبيهات التي تصدر من الجهات المعنية ، متمنيا السلامة للجميع .



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