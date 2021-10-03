آخر مستجدات الحالة المدارية "شاهين" وتأثيره على الإمارات وفقاً للمركز الوطني للأرصاد

المصدر: البيان

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الإعصار المداري شاهين يتمركز حالياً شمال وسط بحر عمان عند خط عرض 24.2 شمالاً وخط طول 58.6 شرقاً، يصاحبها تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة ورياح قوية على بحر عمان وتبلغ سرعتها حول المركز من 120 إلى 140 كم/ الساعة، ويبعد مركز الإعصار 250 كم من السواحل الفجيرة وسرعة حركة الإعصار 12 كم/ س بتجاه غرب - جنوب غرب.

المتوقع

من المتوقع استمرار حركة الإعصار المداري شاهين نحو سواحل سلطنة عمان خلال 24 ساعة القادمة ومن المتوقع ان يضعف بعد دخوله على اليابسة.

التأثير على الإمارات

ومن المتوقع اليوم الأحد استمرار تدفق السحب على المناطق الشرقية من الدولة بشكل تدريجي يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة، ويستمر غدا الإثنين تأثر بعض مناطق الدولة الشرقية والجنوبية الشرقية بامتداد الحالة المدارية، تشمل بعض منطقة العين والمناطق الجنوبية والوسطى حيث تتكاثر السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار مختلفة الشدة تؤدي إلى جريان الأودية وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة.

وتكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة خاصة مع السحب الركامية تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الافقية.

وحالة البحر في بحر عمان مضطرب إلى شديد الاضطراب مما قد يؤدي إلى غمر مياه البحر في المناطق المنخفضة على الساحل الشرقي كما يضطرب بحر الخليج العربي أحياناً شمالاً.

يتابع المركز الوطني للأرصاد الحالة المدارية على مدار الساعة ويدعو المركز الجمهور بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة منه ويرجوا اتباع التعليمات والتحذيرات من الجهات المختصة.

وسوف يوافيكم بالمستجدات.

المركز الوطني للأرصاد يتابع الحالة المدارية على مدار الساعة ويهيب المركز بالجمهور ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه ويرجوا إتباع التعليمات والتحذيرات من الجهات المختصة.

وسوف يوافيكم بالمستجدات.

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