حميد النعيمي يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في عجمان

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في إمارة عجمان.

ويأتي المرسوم رقم /11/ لسنة 2021 بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم /8/ لسنة 2021 بشأن هيئة المناطق الحرة في إمارة عجمان وبناءً على ما عرضه رئيس لجنة التشريعات.

ونص المرسوم في مادته الأولى على تشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في إمارة عجمان لمدة أربع سنوات برئاسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي نائباً للرئيس وعضوية كل من سعادة صالح محمد الجزيري وسعادة مروان عبيد المهيري والسيد إسماعيل عبدالسلام نقي والسيد حميد عبدالله المزروعي والسيد أحمد كمال إبراهيم عبدالرحيم.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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