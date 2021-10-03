شرطة دبي تسجل ارتفاعاً في مكالمات الحالات غير الطارئة

المصدر: دبي - البيان

سجلت القيادة العامة لشرطة دبي ارتفاعاً في أعداد المكالمات الواردة إلى الرقم 901 المخصص للحالات غير الطارئة في السنوات الثلاث الماضية، نتيجة زيادة الوعي المجتمعي بأهداف الرقم 901، الذي يقدم للمتعاملين العديد من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية التي لا تصنف أنها طارئة.

وأشادت القيادة العامة لشرطة دبي بالوعي المجتمعي العام في استخدام الرقم 901، مشيرةً إلى أن الإقبال على هذا الرقم من قبل الجمهور لإنهاء معاملاتهم ومطالبهم غير الطارئة، ساهم في انخفاض الضغط على الرقم 999 المُخصص للحالات الطارئة، والذي له أهمية بالغة في الاستجابة للبلاغات وإنقاذ الأرواح وتعزيز الشعور بالأمن والأمان.

وأوضح اللواء المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، أن تسجيل النتائج الإيجابية في ارتفاع نسبة الإقبال على الرقم 901، رصدته شرطة دبي في السنوات الثلاث الماضية بعد إطلاقها حملة «لا تضع حياتهم في الانتظار» عام 2018، التي هدفت إلى توعية المجتمع بالاستخدام الصحيح للرقم 901، الذي يُجيب عن مكالماته ضباط وأفراد شرطة مُدربون بحرفية عالية للتعامل والرد على المكالمات.

ارتفاع

كما أوضح بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن الرقم 901 تلقى في عام 2018، 397 ألفاً و221 مكالمة هاتفية، ثم ارتفع عدد المكالمات في عام 2019 إلى 497 ألفاً و577 مكالمة، وفي عام 2020 ارتفعت نسبة المكالمات مرة أخرى إلى 701 ألف و569 مكالمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز