اللجنة التنفيذية لمراكز الشرطة الذكية تناقش مستوى خدمات المتعاملين

المصدر: (دبي - البيان)

ترأس اللواء علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، اجتماع اللجنة التنفيذية لمراكز الشرطة الذكية في مقر مختبر الابتكار، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من الشركاء.

وأكد اللواء علي غانم، أن شرطة دبي بسمعتها ومكانتها الرائدة تهتم بشكل دائم ومستمر بتقديم خدمات راقية للمتعاملين، وتمضي قدماً في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، والرامية إلى جعل دولة الإمارات في طليعة دول العالم ريادة في مختلف المجالات، من خلال المبادرات النوعية لأنظمة العمل، ومنها تجربة مركز الشرطة الذكي الذي أثبت نجاحاً كبيراً ومميزاً في تقديم خدمات دون تدخل بشري.

وناقش اللواء غانم والحضور مستوى تقديم الخدمات، وكيفية ضمان أعلى مستويات الراحة للمتعاملين.

كما واطلع اللواء علي غانم على إحصائيات مراكز الشرطة الذكية في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عدد المعاملات في مراكز الشرطة الذكية في النصف الأول من العام الجاري 66 ألفاً و232 معاملة، مقابل 40 ألفاً و633 معاملة في النصف الأول من العام 2020، بينما بلغ عدد الزوار في النصف الأول من العام الجاري 308 آلاف و865 زائراً مقابل 234 ألف زائر و663 في العام 2020.

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