9000 من كبار المواطنين يحملون «ذخر»

المصدر: دبي- البيان

أفادت هيئة تنمية المجتمع في دبي بأن عدد حاملي بطاقة «ذخر» من كبار المواطنين في إمارة دبي وصل إلى أكثر من 9000 شخص حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، يتمتعون بمزايا وخصومات جهات حكومية وخاصة بناء على احتياجات كبار المواطنين.

وأكدت الهيئة أن انضمام أعداد متزايدة من الشركاء للبطاقة يؤكد اهتمام أفراد المجتمع بالتعبير عن شكرهم وامتنانهم لكبار المواطنين وتوفير كل تسهيلات إضافية لتعزيز سعادتهم، لافتة إلى أن التعاون مع بطاقة فزعة ومنحها لكبار المواطنين المسجلين لدى الهيئة أتاح لهم إمكانية الاستفادة من القائمة الواسعة للخدمات والتسهيلات التي توفرها البطاقة.

جاء ذلك خلال مشاركة هيئة تنمية المجتمع في فعاليات اليوم العالمي للمسنين، والذي يصادف الأول من أكتوبر، حيث تواجدت الهيئة في مردف سيتي سنتر ووفرت على منصتها للزوار إمكانية الحصول على قسائم شرائية قيمة من خلال مشاركتهم بتصوير فيديوهات تعبر عن امتنانهم لكبار السن.

دعم

وذكرت الهيئة أن توفير الحماية والدعم لكبار السن في إمارة دبي يعتبر إحدى أهم مسؤولياتها وقد أطلقت خلال العالم الماضي خطاً ساخناً لاستقبال البلاغات والشكاوى والاستفسارات المتعلقة بكبار السن في إمارة دبي من جميع الجنسيات، وورد إلى الخط منذ الإعلان عنه 47 بلاغاً تم التعامل معها ومتابعتها وفق احتياجات كل حالة.

وأشارت مريم الحمادي، مديرة إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع إلى أن الهيئة توفر حزمة متكاملة من الخدمات لكبار المواطنين تهدف إلى تمكينهم وحمايتهم وتعزيز سعادتهم، مبينة أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً في مستويات دمج وتمكين كبار المواطنين وخاصة في مجال تعزيز تواصلهم مع الأجيال الناشئة.

وقالت: إن عدد حالات كبار المواطنين التي تم تمكينها خلال هذا العام بلغ 48 حالة، كما بلغ إجمالي كبار المواطنين والمواطنات الذين مكنتهم الهيئة منذ بدء برنامج تمكين كبار المواطنين في العام 2018 نحو 139 شخصاً.وليف

وأوضحت أن برنامج «وليف» للرعاية النهارية لكبار المواطنين الذين يقيمون بمفردهم في دبي، قدم خلال العام الجاري أكثر من 12744 خدمة لعدد 124 من كبار المواطنين المسجلين في البرنامج، ليبلغ العدد الإجمالي للخدمات المقدمة منذ انطلاق البرنامج في 2011 أكثر من 131625 خدمة، كما بلغ عدد الزيارات التنسيقية التي أجراها القائمون بالرعاية من هيئة تنمية المجتمع لكبار المواطنين 44412 زيارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز