256 جمعية ومؤسسة أهلية وصندوق تكافل على مستوى الدولة

المصدر: ( دبي - نورا الأمير )

أفادت وزارة تنمية المجتمع بأن عدد الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الأهلية وصناديق التكافل الاجتماعي التي تتولى الإشراف عليها وصل إلى 256 جمعية ومؤسسة أهلية وصندوق تكافل اجتماعي على مستوى الدولة، منها 210 جمعيات ذات نفع عام و28 مؤسسة أهلية، و18 صندوق تكافل مسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة حتى نهاية عام 2020.

وكشفت الوزارة عن تقديم 4.550.000 درهم للجمعيات التي انطبقت عليها الشروط والمعايير في العام الماضي.

وتهدف إدارة الجمعيات ذات النفع العام إلى دعم وتعزيز وتشجيع المشاركة المجتمعية ورعاية العمل التطوعي والتكافلي ومؤسسات العمل الأهلي، وتشجيع إنشاء وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتكافلية ودعمها مادياً وفنياً والإشراف عليها والعمل على تحديد أولويات واحتياجات المجتمع من جمعيات ومؤسسات ووضع البرامج والخطط لنشر الوعي بأهمية العمل التطوعي والتكافلي والأهلي في دفع حركة العمل الاجتماعي.

وتنقسم الجمعيات إلى جمعيات نسائية وجمعيات مهنية وجمعيات الخدمات العامة والثقافية وجمعيات الفنون الشعبية والمسارح والجمعيات الخيرية وجمعيات أندية الجاليات.

وتسعى الوزارة إلى دعم وتعزيز أداء وعطاء الجمعيات والمؤسسات، من خلال تقديم أوجه المشورة والرعاية كافة بما يرفع من مستوى الخدمات ويحقق الكفاءة في الأداء فضلاً عن تقديم العديد من الخدمات لها وفقاً لمهامها المحددة في الهيكل التنظيمي للوزارة والتي تتضمن أيضاً دراسة طلبات جمع التبرعات، والتدقيق على أوجه الإنفاق وسلامة توجيه الموارد ودراسة طلبات تعديل الأنظمة الأساسية.

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