«كهرباء الشارقة» تنجز تطوير محطة الفلج لضخ المياه

المصدر: (الشارقة - البيان)

كشفت إدارة محطات المياه والتحلية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن إنجاز مشروع استبدال وتطوير محطة الفلج لضخ المياه بسعة ضخ تصل إلى 73.9 مليون جالون يومياً ما سيسهم في توفير 879 ميغاواط من الكهرباء سنوياً وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 503 أطنان سنوياً وبتكلفه إجمالية بلغت 10 ملايين درهم.

وأوضح المهندس فيصل السركال مدير إدارة محطات المياه والتحلية أن الهيئة تعمل على تطوير وحدات التحلية ومحطات الضخ تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة العمل على تطوير المشروعات ورفع كفاءتها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على دراسة وتنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية والتنموية الخاصة بمحطات تحلية وضخ المياه سعياً لمواكبة التطور الكبير وتحقيقاً لخطتها التنموية وذلك بالتعاون مع كل الجهات الحكومية والشركات المتخصصة لإنجاز المشروعات بجودة وكفاءة وفي أسرع وقت.

وذكر أن رفع كفاءة محطة الفلج يعتبر من المشاريع المستقبلية، التي ستساهم بدورها في تعزيز فاعلية وكفاءة قطاع المياه ويساهم في توصيل كميات المياه لمختلف المناطق التي تقوم بتغذيتها بكفاءة.

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