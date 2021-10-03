98 % التحول للخدمات الرقمية في دوائر ومؤسسات حكومة عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

نظم مجلس شباب عجمان، جلسة حوارية بعنوان «سعادة مجتمعنا هي جوهر بيئتنا الرقمية»، وكشفت خلاله أن نسبة الخدمات الرقمية التي تقدمها دوائر حكومة عجمان، بلغت 98 %.

كما تم استعراض ومناقشة جهود دائرة عجمان الرقمية في التحول الذكي للخدمات المقدمة في جميع الدوائر الخدمية للمجتمع، والمبادرات التي أطلقت من أجل توفير بيئة رقمية، تسهم في تسهيل الإجراءات، وتوفر الجهد والوقت للمتعاملين.

وأجمع المشاركون على أهمية مواكبة ثورة المعلومات، ومواصلة الجهد في سبيل راحة وسعادة المجتمع، واستقطاب الشباب المواطن للعمل في مجالات تقنية المعلومات، وإشراكهم في الخطط والبرامج الرامية للابتكار والإبداع، في مجلات تطوير الخدمات الحكومية المختلفة.

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