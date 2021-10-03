جمعية العسكريين المتقاعدين تفتتح «أركان للتدريب والبحوث»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت جمعية العسكريين المتقاعدين افتتاح «أركان للتدريب والبحوث والاستشارات الإدارية» لتقوية منظومتها الخدمية وأنشطتها للمساهمة في دعم وتأهيل وتطوير برامج وخطط المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وكل قطاعات المجتمع دعماً لتوجهات الحكومة الرشيدة للـ 50 عاماً المقبلة.

وقال اللواء الركن (م) مبارك سالم عويضة الخييلي رئيس مجلس إدارة جمعية العسكريين المتقاعدين في كلمته خلال حفل الإعلان عن إطلاق أنشطة أركان للتدريب والاستشارات الإدارية إن هذه الخطوة تأتي في إطار برامج الجمعية وخططها التطويرية، تماشياً مع المبادئ الاستراتيجية العشرة للخمسين عاماً المقبلة، وتوجهات الحكومة الرشيدة بالاهتمام بالعنصر البشري باعتباره رهان المستقبل لجميع الحكومات الناجحة والمتميزة.

منظومة

وأضاف إن أركان للتدريب والبحوث والاستشارات الإدارية تعد منظومة متكاملة من البرامج التدريبية العلمية والعملية المتنوعة، وتضم كوادر متميزة من المحاضرين والمدربين من حملة الشهادات العلمية العليا والخبراء من العسكريين المتقاعدين من الجنسين سواء من القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وقيادات الشرطة والمؤسسات الأمنية الأخرى مما يمكنها من تقديم أفضل وأجود الخدمات التدريبية والاستشارات الإدارية لدعم وتأهيل وتطوير برامج وخطط المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وقطاعات المجتمع المختلفة لتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية ومؤشرات التنافسية العالمية والتميز.

وأكد اللواء الركن (م) مبارك سالم عويضة الخييلي أن جمعية العسكريين المتقاعدين وضعت نصب أعين قادتها أن تجعل من أركان للتدريب والبحوث والاستشارات مركزاً متميزاً محلياً وإقليمياً في مجال التدريب، ويساهم في بناء وتطوير قدرات العسكريين والمتقاعدين والباحثين عن العمل والعاملين في مؤسسات المجتمع.

وقال اللواء الركن عبدالله خميس السماحي مدير عام جمعية العسكريين المتقاعدين إن الجمعية تسعى من خلال مركز التدريب والتطوير أن يكون مركزاً متميزاً محلياً وإقليمياً في مجال التدريب، ويساهم في نقل خبرات الأساتذة المحاضرين من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه والشهادات العلمية لنقلها لمختلف الموظفين في المؤسسات الحكومية والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح المستشار عميد م /‏‏‏‏ خليفة محمد الزعابي المدير التنفيذي للمركز أن المركز سيوفر برامج واستشارات تدريبية متميزة وفقاً للمقاييس العالمية للجودة، والتي تلبي احتياجات الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية بالدولة بهدف الوصول إلى أداء أفضل يساعد على رفع كفاءة العاملين والتميز المؤسسي.

وأشار المستشار عميد م /‏‏‏‏ عبدالله علي الحوسني نائب المدير التنفيذي والعمليات الإدارية إلى أن المركز سيقوم بالاستفادة من عدد من الضباط العسكريين المتقاعدين من الكفاءات القيادية وحملة الماجستير والدكتوراه في تقديم الدورات التخصصية والبرامج التدريبية الأخرى.

حيث سيقومون بإعداد برامج تدريبية وفق الاحتياجات المطلوبة لتنمية المهارات والقدرات لأفراد القطاعين العام والخاص تلبي حاجة السوق والمجتمع مع تقديم المقترحات التدريبية والاستشارية للجهات ذات العلاقة وفق الأنظمة المعمول بها والعمل على التطوير الدائم والمستمر للبرامج التدريبية في ضوء احتياجات الجهات والمؤسسات المستهدفة.

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