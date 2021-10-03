126 مشروعاً لـ«خيرية الشارقة» من حصاد «غرس الآخرة»

المصدر: الشارقة- البيان

أكدت جمعية الشارقة الخيرية على ريادتها لمسيرة العطاء والعمل الخيري داخل الدولة وخارجها من خلال حزمة المشاريع، التي يتم تنفيذها مشروعاً تلو الآخر، بفضل دعم المحسنين، الذين لا ينفكون عن مساندة الجمعية جهودها الحثيثة لرسم البسمة على وجوه المستحقين، حيث تم تنفيذ 126 مشروعاً من حصاد متبرعي (غرس الآخرة ) في 7 سنوات بتكلفة 1.5 مليون درهم.

ويأتي مشروع «غرس الآخرة»، الذي أطلقته الجمعية عام 2014، وهو بمثابة استقطاع شهري بمبلغ محدد، يحدده المتبرع بشكل مجدول شهرياً، ليتم إدخال قيمته كمساهمة في أحد المشاريع الخيرية على حسب رغبة المتبرع، ليجسد أدوار جمعية الشارقة الخيرية وسعيها الحثيث للوصول إلى متبرعيها بكل الوسائل المتبعة ليكونوا شركاء في الإنسانية، التي تفتخر الإمارات بحضانتها.

وقد تمكنت الجمعية من تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية من ثمار استقطاعات متبرعي مشروع «غرس الآخرة»، والتي بلغت في مجملها 126 مشروعاً خيرياً منذ إطلاق المشروع عام 2014 وحتى نهاية العام المنقضي، بتكلفة 1.5 مليون درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز