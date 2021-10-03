محمد بن زايد: الإمارات تولي أهمية للعلاقات مع أفريقيا من أجل التنمية والرخاء

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة، الذي يزور الدولة للمشاركة في فعاليات الدورة الـ14 لـ«مؤتمر السياسات العالمي»، الذي تستضيفه أبوظبي، خلال الفترة من الأول إلى الثالث من شهر أكتوبر الجاري.

ورحب سموه بالرئيس الرواندي والوفد المرافق، مؤكداً الأهمية، التي توليها دولة الإمارات للعلاقات مع رواندا، والقارة الأفريقية عامة انطلاقاً من قاعدة التعاون والعمل المشترك، واستثمار الفرص المتاحة من أجل التنمية والرخاء والسلام للجميع.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها من المجالات.

واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتطرقا إلى محاور «مؤتمر السياسات العالمي»، والأهمية التي يمثلها في دعم الازدهار والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وهزاع محمد خرصان القحطاني سفير الدولة لدى جمهورية رواندا.

أوغندا

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس يوري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا الصديقة.

ورحب سموه، في بداية اللقاء، بالرئيس الأوغندي والوفد المرافق، وهنأه باليوم الوطني لبلاده الذي يوافق التاسع من أكتوبر الجاري، معرباً عن تمنياته لأوغندا وشعبها دوام التقدم والاستقرار والازدهار، وتطلعه لمزيد من التطور في العلاقات الإماراتية - الأوغندية خلال الفترة المقبلة.

كما رحب سموه بمشاركة جمهورية أوغندا في معرض «إكسبو 2020 دبي»، بما يتيح لها وبقية الدول المشاركة التعريف بحضاراتها وثقافتها ومبادراتها.

وبحث سموه والرئيس الأوغندي الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعبدالله حسن عبيد حسن الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية أوغندا.

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