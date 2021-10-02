محمد بن زايد يستقبل رئيس أوغندا

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس يوري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا الصديقة.

ورحب سموه، في بداية اللقاء، بالرئيس الأوغندي والوفد المرافق، وهنأه باليوم الوطني لبلاده الذي يوافق التاسع من أكتوبر الجاري، معرباً عن تمنياته لأوغندا وشعبها دوام التقدم والاستقرار والازدهار، وتطلعه لمزيد من التطور في العلاقات الإماراتية - الأوغندية خلال الفترة المقبلة.

كما رحب سموه بمشاركة جمهورية أوغندا في معرض "إكسبو 2020 دبي" بما يتيح لها وبقية الدول المشاركة التعريف بحضاراتها وثقافتها ومبادراتها.

وبحث سموه والرئيس الأوغندي الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

كما تناول اللقاء عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعبد الله حسن عبيد حسن الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية أوغندا.

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