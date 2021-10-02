قائد شرطة الشارقة يشهد حفل ممارسات التوجيه الإيجابي

المصدر: الشارقة - البيان

شهد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة حفل ممارسات التوجيه الإيجابي بالقيادة والتي أقيمت في بيت الحكمة؛ بحضور عدد من المديرين العامين ومديري الإدارات والضباط وصف الضباط من مختلف الإدارات الشرطية.

وتضمن الحفل استعراضاً لنتائج ممارسات الكوتشينج في القيادة لعام 2020 وتأثيرها على رفع مؤشر السعادة وجودة الحياة.

كما استعرض الخطط المستقبلية والمتمثلة في تأهيل الصف الثاني من الكوتشز المعتمدين في 2022، وإطلاق سياسة خاصة بالتوجيه الإيجابي والمشاركة في جائزة «Prisem» الدولية باعتبار أن القيادة العامة لشرطة الشارقة هي المؤسسة الشرطية الأولى على مستوى العالم التي تقوم بتطبيق ممارسة الكوتشنج ضمن عملياتها وفق أسس ومعايير الاتحاد الدولي للكوتشين.



سعادة



كما كَرم اللواء الشامسي المحاضرين الذين تولوا مهام تقديم الدورة ويمثلهم حسن هادي حسين الحسني ووئام يوسف إسحاق سلامين، كما كرم قائد عام الشرطة أول «3» إدارات ذات النسبة الأعلى في مؤشر السعادة وجودة الحياة، وتمثلت في الإدارة العامة للحرس الأميري، وإدارة مكافحة المخدرات، وإدارة الشرطة المجتمعية، وفريق الكوتشينج الذي تضمن عدد «11» عضواً من مختلف الإدارات الشرطية بالقيادة.

وقال الشامسي خلال الحفل إن السعادة هي الغاية التي يسعى إليها كل فرد ولا تتحقق من فراغ ولا تأتي من دون جهد بل لا بد من الإعداد والتخطيط لها، فهي نتاج جهود جماعية منظمة يؤديها الأفراد ويستمرون عليها حتى تكون السعادة واقعاً مستداماً لديهم.



تعزيز



وأكد من خلالها أهمية الدور الذي يقوم به أفراد الفريق من أجل تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل وتحقيق أكبر قدر من السعادة الوظيفية، التي تعتبر أولوية قصوى للقيادة الشرطية بالإمارة، مشيداً بوعي أفراد الفريق وثقافتهم في التعامل مع المشكلات والتحديات التي تعترضهم. من جانبهم عبر المكرّمون عن بالغ سعادتهم بهذا التكريم، والذي اعتبروه خير دافع لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

اللواء الشامسي يشهد حفل ممارسات التوجيه الإيجابي بالقيادة

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