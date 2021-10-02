"الطوارئ والأزمات": سندرس تحويل الدراسة في المدارس والجامعات إلى التعلم عن بُعد

المصدر: البيان

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الهيئة و"المركز الوطني للأرصاد" حول الحالة المدارية القادمة "شاهين" أن فرق الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى المحلي ستقوم بدراسة تحويل الدراسة في المدارس والجامعات إلى التعلم عن بُعد، بجانب تحويل مقار الجهات المحلية الحكومية للعمل عن بعد بناءً على جميع المعطيات والمؤشرات لقياس مدى خطورة الأوضاع الجوية.

ونوهت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" أنه كإجراء استباقي ولسلامة أفراد المجتمع، سيتم الإعلان عن إجراءات وتدابير ليتم اتباعها أثناء مرور الحالة المدارية في المناطق المتأثرة، ومن أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة.

وأوصت الهيئة الجمهور الكريم، وتحديداً القاطنين في المناطق الساحلية الشرقية باتباع جميع الإجراءات والتدابير وفق ما يتم الإعلان عنه من قبل الجهات المعنية على المستوى المحلي.

وأكدت أن جميع الجهات المعنية قامت بعمليات الرصد والمتابعة وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 من سبتمبر 2021 حيث دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث جميع الجهات المعنية لاجتماع لمناقشة كافة السيناريوهات المتوقعة وتأثيرها على الدولة.

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