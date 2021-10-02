تفاصيل الإحاطة الإعلامية حول الحالة المدارية شاهين

المصدر: البيان

طمأنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" الجميع بأن الجهات المعنية على درجة عالية من التأهب والاستعداد للتعامل مع الحالة المدارية القادمة " شاهين" وما سيتم اتخاذه من إجراءات هي إجراءات استباقية ووقائية لتخفيف تأثيرها على مناطق الدولة، جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الهيئة و"المركز الوطني للأرصاد".

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" إن الجهات المعنية قامت وبالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد بمتابعة الحالة المدارية وتحركاتها ومدى تأثيرها على مناطق الدولة، ووفق المعلومات الصادرة من المركز، فإن الحالة المدارية "شاهين" في بحر العرب تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى.

وذكرت أنه من المتوقع حسب تنبؤات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أن تتأثر بعض المناطق الساحلية الشرقية من الدولة اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 3 أكتوبر ولغاية الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر.

وأكدت الهيئة أنه تم عقد الاجتماع الأول للفريق الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المستوى الثاني والمتعلق بالكوارث الطبيعية يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021 وذلك لرفع الجاهزية الوطنية والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لضمان سلامة الجميع، كما تم عقد اجتماع ثان للفريق اليوم لمتابعة جاهزية كافة الجهات المعنية ومتابعة مستجدات الحالة المدارية وذلك بالتنسيق مع فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى المحلي.

وأشارت إلى أن جميع الجهات المعنية قامت بعمليات الرصد والمتابعة وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 من سبتمبر 2021 حيث دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث جميع الجهات المعنية لاجتماع لمناقشة كافة السيناريوهات المتوقعة وتأثيرها على الدولة.

وأضافت أن فرق الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى المحلي ستقوم بدراسة تحويل الدراسة في المدارس والجامعات إلى التعلم عن بُعد، بجانب تحويل مقار الجهات المحلية الحكومية للعمل عن بعد بناءً على جميع المعطيات والمؤشرات لقياس مدى خطورة الأوضاع الجوية.

ونوهت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" أنه كإجراء استباقي ولسلامة أفراد المجتمع، سيتم الإعلان عن إجراءات وتدابير ليتم اتباعها أثناء مرور الحالة المدارية في المناطق المتأثرة، ومن أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة.

وأوصت الهيئة الجمهور الكريم، وتحديداً القاطنين في المناطق الساحلية الشرقية باتباع جميع الإجراءات والتدابير وفق ما يتم الإعلان عنه من قبل الجهات المعنية على المستوى المحلي.

وأكدت على أهمية سلامة جميع فئات المجتمع، مشيرة إلى أن جميع الفرق الوطنية والمحلية بجانب الجهات الشرطية، والمرافق الحيوية على جاهزية تامة لمتابعة الأوضاع وإجراء التدابير اللازمة لضمان صحتكم وسلامتكم.

وأكدت "ندرك بمدى وعي مجتمعنا بمخاطر الأحوال الجوية الاستثنائية، والتزامكم باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عنها، سيساهم من تعزيز الجهود الوطنية لاحتواء الظروف الجوية الاستثنائية".

فيما أكد المركز الوطني للأرصاد أنه ومن خلال متابعة الأقمار الاصطناعية وشبكة الرادارات المنتشرة في مختلف إمارات الدولة يطلع بشكل فوري ووقتي على كافة تطورات هذه الحالة المدارية، مضيفا أن الفريق الفني للمركز يعمل على قدم وساق على مدار الساعة لتحليل البيانات ووضع التنبؤات المدروسة بعناية، ونقل المعلومات ومشاركتها مع الجهات المعنية الأخرى لأخذ الاحتياطات اللازمة والتنسيق لضمان التعامل مع أية آثار محتملة على مناطق الدولة لهذه الحالة المدارية.

وأضاف أن البحر في بحر عمان مضطرب إلى شديد الاضطراب مما يؤدي إلى غمر مياه البحر على الساحل الشرقي خاصة المناطق المنخفضة كما يضطرب بحر الخليج العربي أحياناً شمالاً، مؤكداً أن الأمطار ستؤدي إلى جريان الأودية والسيول وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة. وتكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة مع السحب الركامية مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً.

وأكد أن تمركز الإعصار المداري "شاهين" شمال غرب بحر العرب عند خط عرض 24.3 شمالاً وخط طول 60.9 شرقاً، يصاحبها تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة ورياح قوية على بحر العرب وتبلغ سرعتها حول المركز من 116 إلى 140 كم/ الساعة.

ويتابع المركز الوطني للأرصاد الحالة المدارية على مدار الساعة ويدعو الجمهور بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة منه ويرجو اتباع التعليمات والتحذيرات من الجهات المختصة.

وأشار المركز إلى أنه وبناءً على المتابعة المتواصلة والرصد الآني لكافة الأحوال الجوي بالدولة وبفضل جاهزية كافة أجهزة الدولة والتواصل الدائم بينها سيتم التعامل مع كافة الآثار بسرعة وحرفية عالية حيث يعد الحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات على رأس الأولويات.

ودعا المركز كافة أفراد المجتمع وفي مثل هذه الحالات الجوية متابعة الأخبار والمعلومات التي يبثها المركز الوطني للأرصاد على كافة منصاته الإلكترونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والتأكد من عدم الانسياق وراء أية اشاعات يتم تداولها حول الأحوال الجوية، كما دعا لاستقاء كافة المعلومات دائماً من مصادرها الرسمية، وندعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات الجوية والابتعاد عن الأودية والسدود في المناطق التي يتم تحديدها من الجهات المعنية لتجنب أية أحداث غير مرغوب فيها متمنين السلامة للجميع.

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