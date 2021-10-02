توماس بيسكيه: دبي مشروع للتصوير الفوتوغرافي من الفضاء

المصدر: البيان

أكد رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه أن دبي تمثل مشروعاً كلاسيكياً للتصوير الفوتوغرافي من الفضاء.

ونشر بيسكيه، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، صوراً لدبي التقطها من المحطة الدولية للفضاء تُبرز الأضواء المتلألئة للإمارة، مركِّزاً على جزيرة النخيل صباحاً ومساءً.

وقال معلِّقاً على الصور: «دبي مشروع كلاسيكي للتصوير الفوتوغرافي من الفضاء، وجزيرة النخيل تبرز ليلاً ونهاراً».

وأضاف: «لكن في إكسبو دبي، فهو يوم فرنسا، الشيف جيسيكا بريلباتو وأنا سفراء الجناح الفرنسي في إكسبو دبي».

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