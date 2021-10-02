فريق الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني للكوارث الطبيعية يناقش مستجدات الحالة المدارية "شاهين"

المصدر: وام

عقد "فريق الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني للكوارث الطبيعية" اجتماعه الثاني لمناقشة مستجدات الحالة المدارية "شاهين" وذلك بإشراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وبمشاركة المركز الوطني للأرصاد ووزارة الداخلية وقيادات الشرطة المحلية.

ناقش الفريق خلال الاجتماع وضع أهم التدابير الاحترازية في حال تأثر الدولة بالحالة المدارية "شاهين" خاصة بالمناطق الشرقية المطلة على بحر عمان وفق سيناريوهات متوقع وقوعها خلال الفترة المقبلة.

وتطرقت الجهات المشاركة بالاجتماع إلى وضع عدد من الإجراءات الاستباقية اللازمة لضمان سلامة الجمهور واستمرارية عمل الجهات الحيوية في المناطق المتأثرة.

في ختام الاجتماع أكد المشاركون على ضمان استمرارية عمل المرافق الحيوية وذلك بالتنسيق مع الشركاء من القيادات الشرطية وهيئة الهلال الأحمر.

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