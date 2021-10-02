الأفخم: عمل حواجز رملية على سواحل الفجيرة لمواجهة تأثيرات الحالة المدارية "شاهين"

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أفاد المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة لـ "البيان" انطلاق تجهيزاتهم في إمارة الفجيرة من امتداد شاطئ الرغيلات وصولاً حتى شاطئ الفصيل تحسباً لمواجهة تأثيرات الحالة المدارية "شاهين" من ارتفاع موج البحر بسبب حالة عدم الاستقرار على سواحل الإمارة في بحر عمان.

وأشار الأفخم إلى التنسيق مع كافة الجهات في الإمارة منها القيادة العامة لشرطة الفجيرة ودائرة الأشغال والشركات الخاصة في ظل جاهزيتهم واستعداداتهم لتأثيرات الحالة المدارية "شاهين".

وقال الأفخم إن الآليات توزعت على طول السواحل بإمارة الفجيرة وقامت بعمل حواجز رملية للحد من وصول مياه البحر، موضحاً أن حالة البحر في الوقت الحالي مستقرة وإنها تحت السيطرة، موضحا أنه لا توجد تأثيرات مقلقة حتى الآن من العاصفة المدارية (شاهين) على سواحل الإمارة.

وأكد مواصلة متابعة حالة الطقس وآخر المستجدات على مدار الساعة، وأنهم على أهبة الاستعداد بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية في الإمارة، في حال حدوث أي تطورات.

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