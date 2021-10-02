الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً مغبراً أحياناً يصبح غائماً على بعض المناطق الشرقية والداخلية مع تكاثر السحب الركامية تصاحبها أمطار مختلفة الشدة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 إلى 40 تصل إلى 55 كم/س.

والموج في الخليج العربي يكون متوسطاً يصبح مضطرباً أحياناً، ويحدث المد الأول عند 12:15، والمد الثاني عند 22:31، والجزر الأول عند الساعة 16:35، والجزر الثاني عند الساعة 05:49.

وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً شديد الاضطراب أحياناً، ويحدث المد الأول عند 07:54، والمد الثاني عند 19:35، والجزر الأول عند الساعة 14:02، والجزر الثاني عند الساعة 01:53.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 26 85 25

دبي 39 26 85 25

الشارقة 39 27 80 25

عجمان 38 27 80 20

أم القيوين 37 26 75 20

رأس الخيمة 39 26 70 20

الفجيرة 35 30 80 50

العين 42 25 85 20

ليوا 41 26 85 25

الرويس 38 25 80 20

السلع 39 26 85 25

دلما 37 29 75 30

طنب الكبرى 36 30 75 30

طنب الصغرى 36 30 75 30

أبو موسى 36 30 75 30 .

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