"صحة" تُحدث إجراءات ترخيص المهنيين الصحيين العاملين في عيادات دور الحضانة

المصدر: البيان

حدثت دائرة الصحة - أبوظبي إجراءات ترخيص المهنيين الصحيين العاملين في عيادات دور الحضانة، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تتناسب مع إمكانات الحضانة واحتياجاتها وتعزيز جهود الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال وأولياء الأمور والعاملين.



وقال المكتب الاعلامي لحكومة أبوظبي عبر تويتر: تيجب على دور الحضانة الراغبة في تسجيل عيادة مدرسية ضمن مرافقها كجزء من متطلبات الترخيص، توفير ممرض مدرسي أو ممرض مسجل أو مساعد طبيب أو ممرض ممارس أو مسعف متقدم أو ممارس عام.



وأضاف: أما الحضانات الراغبة في عدم تسجيل عيادة، يتعين أن يكون ما نسبته 10% من العاملين لديها من الحاصلين على شهادات سارية الصلاحية في الإنعاش الرئوي الأساسي (BLS) والإنعاش القلبي الرئوي للأطفال (PALS) وتكون صادرة من جهة معتمدة دولياً.

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