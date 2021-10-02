شرطة أبوظبي تنعى 4 شهداء في حادث سقوط طائرة أثناء تأدية الواجب

المصدر: البيان

نعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أبناء الواجب المغفور لهم بإذن الله مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي وملازم طيار ناصر محمد الراشدي وطبيب مدني شاهد فاروق غلام وممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو والذين وافتهم المنية السبت الموافق 2 أكتوبر 2021 إثر تعرضهم لحادث سقوط طائرة الاسعاف أثناء تأدية الواجب .

وتقدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأحر التعازي والمواساة لأسرهم ومعارفهم وزملاء العمل، سائلة الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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